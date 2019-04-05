04 апреля 2019

В пенсионном фонде назвали сроки перехода на электронные СНИЛС

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 08:54
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Информацию о СНИЛС будут предоставлять в электронном видеФото: depositphotos.com

В Пенсионном фонде России озвучили сроки перевода страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) с бумажного в электронный формат.

«Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев», — сообщили на сайте ПФР. При этом уточнили, что за обменом документов гражданам не нужно обращаться в пенсионный фонд, потому что «ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать».

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В России отменили бумажные СНИЛС

Накануне стало известно, что Россия отказывается от выдачи бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования, напоминает RT. Данные СНИЛС будут храниться в электронном виде, уточняет «Утро.ру». В Совете Федерации отметили, что нововведение упростит бюрократические процедуры, пишет «Национальная служба новостей».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ранее анонсировало проект цифровых профилей граждан. В них помимо СНИЛС будут указываться паспортные данные граждан, ИНН и информация о полученных госуслугах.

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