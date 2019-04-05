В пенсионном фонде назвали сроки перехода на электронные СНИЛС

Информацию о СНИЛС будут предоставлять в электронном виде Фото: depositphotos.com

В Пенсионном фонде России озвучили сроки перевода страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) с бумажного в электронный формат.

«Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев», — сообщили на сайте ПФР. При этом уточнили, что за обменом документов гражданам не нужно обращаться в пенсионный фонд, потому что «ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать».

Накануне стало известно, что Россия отказывается от выдачи бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования, напоминает RT. Данные СНИЛС будут храниться в электронном виде, уточняет «Утро.ру». В Совете Федерации отметили, что нововведение упростит бюрократические процедуры, пишет «Национальная служба новостей».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ранее анонсировало проект цифровых профилей граждан. В них помимо СНИЛС будут указываться паспортные данные граждан, ИНН и информация о полученных госуслугах.