02 апреля 2019

В России отменили бумажные СНИЛС

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 07:26
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Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер
СНИЛС будет открываться без выдачи удостоверения в бумажном видеФото: unsplash.com © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде. Информация о номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь будет храниться в электронном виде.

В ПФР объяснили, для вновь зарегистрированных или застрахованных лиц СНИЛС будет открываться без выдачи удостоверения в бумажном виде. Необходимые услуги можно будет получать с помощью электронной версии документа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР», — пояснили в фонде. В ведомстве подчеркнули, что нововведение не скажется на пенсионном обеспечении. В пресс-службе Минтруда уточнили, что ранее выданные документы после изменений будут действительны и не потребуют обмена.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало проект цифровых профилей граждан, напоминает «Национальная служба новостей». В них войдут: паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН и информация о предоставленных госуслугах.

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