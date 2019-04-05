СМИ: азербайджанская госкомпания хочет за бесценок купить нефтеперерабатывающий завод на Урале

Азербайджанская нефтегазовая госкомпания SOCAR впервые купит российские нефтяные активы. Она планирует приобрести Антипинский нефтеперерабатывающий завод и месторождения группы New Stream Дмитрия Мазурова.
SOCAR «принципиально договорилась» о покупке Антипинского НПЗ, которому принадлежат нефтяные месторождения New Stream в Оренбургской области. За них компания заплатит «символическую сумму», размер которой не раскрывается, взяв на себя долг в 3 млрд долларов США, пишет «Коммерсант». Сделку планируют закрыть до конца года. Основной акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров после продажи может получить миноритарную долю в активе.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод расположен в промышленной зоне города Тюмени. Журнал Forbes включил предприятие в список 200 крупнейших частных компаний России. По размеру выручки завод занял занял 43 место.