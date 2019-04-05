Украинский лидер позвал шоумена на дебаты Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к шоумену Владимиру Зеленскому. В своем послании украинский лидер призвал соперника по президентской гонке «никем не прикрываться» во время дебатов и «быть мужиком».

«Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион, я жду», — заявил Порошенко в ролике, опубликованном на его странице в Facebook. Он также посоветовал Зеленскому «никем не прикрываться» во время дебатов. «Не ищите причины и не ставьте условия», — призвал Порошенко, приглашая соперника на публичный спор. Украинский лидер подчеркнул, что «не раз принимал вызовы» от «сильных врагов» и готов дать отпор.

Порошенко и Зеленский, напомним, вышли во второй тур президентских выборов на Украине. Позже шоумен позвал действующего президента на публичные дебаты, но поставил условие: перед дискуссией врачи проверят кровь оппонентов на наличие алкоголя и наркотиков.