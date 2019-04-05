В бундестаге призвали распустить НАТО

Блок НАТО назвали «серьезной угрозой» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Левая партия Парламента Германии призвала распустить НАТО. По мнению представителей бундестага, Североатлантический альянс является угрозой для всего мира. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.

«НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьезную угрозу для мировой безопасности», — отметил в интервью изданию депутат бундестага Александр Ной. Он призвал «наконец-то одуматься», и выйти Германиии из Североатлантического альянса, пока «еще не стало слишком поздно». По словам депутата, НАТО «ведет активное наращивание вооружения и раз за разом идет на новое противостояние», чему нужно «положить конец».

При этом Ной заявил, что Германии нужно создать «коллективную систему безопасности при участии России» и взять курс на разоружение, уточняет RT.

Военно-политический блок НАТО объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Он был создан 70 лет назад для защиты от советского влияния.