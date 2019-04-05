Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поддержал строительство храма Святой Екатерины в столице Среднего Урала. Спортсмен также перечислил плюсы появления собора святой покровительницы Екатеринбурга.
«Я считаю, это это очень хороший проект для жителей города», — говорит Шипулин в ролике, опубликованном на странице храма Святой Екатерины в Instagram. Спортсмен заявил, что собор будет очень популярен у горожан. «Придут люди, чтобы подчерпнуть что-то духовное», — пояснил биатлонист. Шипулин также перечислил плюсы проекта. «Здесь будет парк, спортивные (объекты — прим. ред.), скамейки, деревьев будет еще больше, чем сейчас», — заверил чемпион.
Шипулин добавил, что храм Святой Екатерины может стать узнаваемой особенностью города. «Очень часто меня спрашивают: „А какие у вас в Екатеринбурге есть достопримечательности?“ И я с удовольствием буду говорить (о храме Святой Екатерины), который, возможно, тут будет», — признался биатлонист.
Ранее строительство храма Святой Екатерины поддержал олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. А компания УГМК, которая совместно с «Русской медной компанией» займется стройкой собора, уже планирует возвести еще один храм, но уже на Уралмаше.
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#ЯзаХрам #Екатеринбург #ХрамСвятойЕкатерины Друзья, с нами олимпийский чемпион Антон Шипулин! "Хочется обратиться ко всем людям - тем, кто за строительство Храма и тем, кто против: не ругайтесь, будьте добрее - у нас все получится! Я уверен, что через пару лет мы будем все вместе гордиться тем, что Храм Святой Екатерины стоит на этой земле и украшает наш город".