У прокуратуры появились претензии к мусорной реформе в Тюменской области

В «Тюменском экологическом объединении» пообещали устранить замечания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокуратура вынесла предостережения тюменским чиновникам и региональному оператору по сбору мусора «Тюменскому экологическому объединению». Об этом было объявлено в ходе совещания с участием зама генерального прокурора Юрия Гулягина, которое прошло в Тюмени 5 апреля.

Мероприятие было закрыто от прессы. Но, по данным источников «URA.RU», предостережения получили и. о. директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Наталья Страшкова, гендиректор «Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин, а также руководство Заводоуковского городского округа, Ишима и Ялуторовска.

Контролирующие органы нашли различные нарушения. Например, не везде хватает площадок для сбора мусора, были ошибки в начислениях платы за вывоз отходов, не были оформлены некоторые документы (среди них муниципальные правовые акты, регламентирующих порядок обращения с ТКО).

Константин Фрумкин признал, что в ходе реформы были допущены некоторые ошибки и пообещал устранить замечания. Он отметил, что Тюменская область одна из первых приступила к реализации мусорной реформы. «Система совершенно новая для всей страны. По сути, мы является первопроходцами в этой области, нарабатывает опыт, адаптируется к рыночным условиям, набиваем шишки. Несмотря на сложности при старте, мы планомерно и динамично движемся по пути создания новой современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и улучшению качества услуги для населения», — сказал Фрумкин. Он отметил, что для реализации реформы нужна слаженная работа регионального оператора, власти, силовиков и простых тюменцев.

Мусорная реформа, напомним, запущена по всей стране с 1 января 2019 года. Но «Тюменское экологическое объединение» активно занялось подготовкой к ней еще в 2017 году. Тогда предприятие начало строительство первого в регионе мусоросортировочного завода. Объекты по сортировке отходов появятся также в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Ранее в Минприроды России заявили, что мусорная реформа в Тюменской области проходит успешно.