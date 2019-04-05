Врачи назвали вредные и полезные супы

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 10:58
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Жирные и соленые супы посоветовали исключить из рационаФото: Илья Московец © URA.RU

Из популярных в России супов самым полезным является овощной без мяса, а наиболее вредным — солянка. Об этом сообщили врачи.

Овощной вегетарианский суп возглавил рейтинг самых полезных первых блюд. Мясные бульоны, напротив, посчитали вредными. «При варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества из-за того, что животное кормили антибиотиками или гормонами», — сказала РИА «Новости» врач-диетолог из Федерального исследовательского центра питания биотехнологии Елена Ливанцова.

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«Поэтому лучше первый и второй бульон сливать», — уточнила диетолог.

К тому же, врач уточнила, что такие супы обычно очень жирные и соленые. Что не полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гастроэнтерологическими проблемами. С осторожностью советуют относиться и к грибным супам. В лидерах антирейтинга оказалась солянка.

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