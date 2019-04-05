Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об увольнении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Владимира Ушакова, до назначения руководившего ООО «Синай» экс-главы региона Бориса Дубровского. Должность остается вакантной — назначение на нее Сергея Сихарулидзе приостановлено, сообщил «URA.RU» источник в правительстве Южного Урала.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил лишь факт увольнения Ушакова. «Постановление подписано Алексеем Текслером вчера. Основанием для принятия решения послужило заявление Владимира Ушакова», — сказал чиновник.
На пост первого замминистра строительства претендовал Сергей Сихарулидзе занимавший этот пост перед Ушаковым. Документы на него представил вице-губернатор Сергей Шаль. Алексей Текслер даже успел поставить визу о согласии. Однако в последний момент приостановил назначение. По данным «URA.RU», это произошло по просьбе силовиков. Сергей Сихарулидзе считается человеком и руководит строительным блоком бизнесменов Евгения Вайнштейна и его сына, экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна, имеющих отношение к обманутым дольщикам.