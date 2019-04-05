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Текслер уволил из правительства человека Дубровского. И запретил назначать преемником человека другого влиятельного клана

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 10:51
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей, цуканов николай, дубровский борис
Алексей Текслер (справа) уволил из минстроя человека Бориса ДубровскогоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об увольнении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Владимира Ушакова, до назначения руководившего ООО «Синай» экс-главы региона Бориса Дубровского. Должность остается вакантной — назначение на нее Сергея Сихарулидзе приостановлено, сообщил «URA.RU» источник в правительстве Южного Урала.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил лишь факт увольнения Ушакова. «Постановление подписано Алексеем Текслером вчера. Основанием для принятия решения послужило заявление Владимира Ушакова», — сказал чиновник.

На пост первого замминистра строительства претендовал Сергей Сихарулидзе занимавший этот пост перед Ушаковым. Документы на него представил вице-губернатор Сергей Шаль. Алексей Текслер даже успел поставить визу о согласии. Однако в последний момент приостановил назначение. По данным «URA.RU», это произошло по просьбе силовиков. Сергей Сихарулидзе считается человеком и руководит строительным блоком бизнесменов Евгения Вайнштейна и его сына, экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна, имеющих отношение к обманутым дольщикам.

Фото: соцсети

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