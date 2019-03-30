Первый замминистра строительства Челябинской области, назначенный на пост экс-губернатором Борисом Дубровским, Владимир Ушаков покинет пост. Об этом «URA.RU» сообщил источник в региональном правительстве.
«Владимира Ушакова после смены власти оставили работать в статусе и. о. первого заместителя министра. Но он уходит сам, — рассказал собеседник агентства. — Этот пост предложен Сергею Сихарулидзе».
В настоящее время Сихарулидзе руководит рядом фирм, входящих в группу компаний «Западный луч», собственниками которой является семья бизнесмена Сергея Вайнштейна. До 2015 года Сихарулидзе уже занимал должность первого замминистра строительства.
Напомним, что после назначения врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера все вице-губернаторы, руководители министерств и главных управлений, а также их заместители пока работают в статусе «и.о». Пресс-секретарь Текслера Дмитрий Федечкин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сказал, что «пока мы не комментируем» информацию о перестановках в минстрое.