В Екатеринбурге вандалы испортили набережную, восстановленную после ошибки мэрии. ФОТО

На гранитной набережной Исети в Екатеринбурге, которую в прошлом году отмывали за полмиллиона рублей от краски, снова появилось граффити. На этот раз неизвестные большими буквами написали на каменных плитах название фанатского движения ФК «Урал» — Black orange supporters.
В пресс-службе «Урала» «URA.RU» ответили, что клуб выступает против «подобного несогласованного креатива» со стороны болельщиков. «Мы не можем приветствовать подобные несанкционированные акции. Мы за то, чтобы болельщики проявляли себя с различными перфомансами на стадионе», — сказали «URA.RU» в пресс-службе.
На вопрос журналиста о том, окажет ли «Урал» помощь мэрии Екатеринбурга в удалении надписи, в клубе оперативно ответить не смогли. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» ответили, что граффити будет смыто с помощью пескоструйного аппарата примерно в середине апреля: «Для запуска техники необходима устойчивая теплая погода».
В 2018 году мэрия Екатеринбурга закрасила гранитную набережную серой краской, чтобы оперативно скрыть различные рисунки перед чемпионатом мира по футболу. При этом краску пришлось наносить дважды, так как в первый раз рабочие не попали в необходимый цвет. В соцсетях жители начали возмущаться, что чиновники изуродовали каменную плитку. А через месяц администрация заказала очистку набережной за 514 тысяч рублей.