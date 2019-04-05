В ГУ МВД по Свердловской области началась проверка после появления информации, что полицейских Нижнего Тагила кормят заплесневевшим хлебом. Проверка началась после появления информации и фотографий в Интернете.
«Находимся в центре профессиональной подготовки полиции в городе Нижний Тагил. Сегодня накормили „свежим“ хлебом. В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», — написал человек, разместивший фотографии хлеба с плесенью в группе «Омбудсмен полиции».
В ГУ МВД по Свердловской области отреагировали на сообщение в Интернете. «По мнению специалистов правоохраны, данный информационный ресурс имеет сомнительную репутацию. Тем не менее, в установленном порядке мною подан рапорт руководству регионального полицейского главка, на предмет выяснения, насколько соответствует действительности информация, или это очередной фейк про МВД», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
По словам Горелых, врио начальника главка Петр Кривегин распорядился провести проверку. Всех обучающихся в центре подготовки протестируют, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию. Кроме того, предстоит установить, кто, когда и на каких условиях заключил контракт на поставку продуктов. В случае, если информация подтвердится, со стороны руководства последует адекватная реакция в отношении тех, кто допустил такое безобразие.