04 апреля 2019

На Урале выясняют, почему полицейских кормят заплесневевшим хлебом. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 11:32
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ТЦ РИО, Метрополис. Курган, хлеб
Тагильских курсантов проверят для выяснения правды о хлебеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ГУ МВД по Свердловской области началась проверка после появления информации, что полицейских Нижнего Тагила кормят заплесневевшим хлебом. Проверка началась после появления информации и фотографий в Интернете.

«Находимся в центре профессиональной подготовки полиции в городе Нижний Тагил. Сегодня накормили „свежим“ хлебом. В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», — написал человек, разместивший фотографии хлеба с плесенью в группе «Омбудсмен полиции».

В ГУ МВД по Свердловской области отреагировали на сообщение в Интернете. «По мнению специалистов правоохраны, данный информационный ресурс имеет сомнительную репутацию. Тем не менее, в установленном порядке мною подан рапорт руководству регионального полицейского главка, на предмет выяснения, насколько соответствует действительности информация, или это очередной фейк про МВД», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, врио начальника главка Петр Кривегин распорядился провести проверку. Всех обучающихся в центре подготовки протестируют, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию. Кроме того, предстоит установить, кто, когда и на каких условиях заключил контракт на поставку продуктов. В случае, если информация подтвердится, со стороны руководства последует адекватная реакция в отношении тех, кто допустил такое безобразие.

Фото: «Обмудсмен полиции», ВК
Фото: «Обмудсмен полиции», ВК

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