Мэр Риги Ушаков обжалует в суде свою отставку

Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков намерен обжаловать в суде решение о своей отставке. Он назвал отстранение от должности противоправным и непрофессиональным.
«Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все те беззакония, которые, подписав это распоряжение, совершил министр [охраны среды и регионального развития Юрис Пуце]», — приводит слова Ушакова ТАСС. Бывший мэр отметил, что ему пытаются отомстить «те, кто в 2017 году проиграл выборы в Рижскую думу».
Нила Ушакова освободили от должности мэра 4 апреля «за неисполнение установленных законом обязательств». Инициатором отставки стал министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Он заявил, что Ушаков неоднократно нарушал правила взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas satiksme. Мэр искажал в отчетности размеры уставного капитала компании, а также объем бюджетных вложений в нее, передает агентство Nation News.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце января в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски, инициированные сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Обыск был проведен в рамках уголовного процесса, инициированные сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Сам Ушаков заявил, что никогда не совершал никаких противозаконных действий в отношении компании. Латвийские силовики вынесли некоторые предметы, а также большую папку с документами.