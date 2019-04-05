Главные дорожники Тюменской области забыли про безопасность школьников

Тюменское «Управление автомобильных дорог» оштрафовано за отсутствие пешеходных ограждений и искусственных неровностей у школ. Штраф составил 200 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Тюменской области.
«В селах Сетово, Дегтярево, Санниково и деревне Нижние Аремзяны Тобольского района на пешеходных переходах около школ отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения и искусственные дорожные неровности», — заметили в ведомстве. В феврале прокуратура уже вносила представление об устранении нарушений закона, однако должных мер предпринято не было.
Прокуратура возбудила административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Предприятию необходимо устранить нарушения и установить заграждения, обустроить неровности на дороге.
В главном управлении строительства, куда входит управление автодорог, взяли время на подготовку комментария о причинах неустановки ограждений и искусственных неровностей компанией.