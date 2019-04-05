Центробанк отозвал лицензию у банка, главным акционером которого был экс-конгрессмен США

Центральный банк России отозвал лицензию банка «Иваново». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ЦБ.
«Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества коммерческий банк „Иваново“», — говорится в сообщении ведомства. Поводом для отзыва лицензии стали «многочисленные нарушения» законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.
Также, по данным ЦБ, банк «систематически занижал величину резервов и завышал стоимость имущества». Таким образом, в «Иваново» пытались скрыть реальное положение дел в кредитной организации. Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, уточняет Nation News.
В регуляторе отметили, что ревизоры ЦБ неоднократно применяли меры к банку «Иваново». В частности, Центробанк «вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».
Сейчас в банке назначена временная администрация. Информация о нарушениях законодательства сотрудниками «Иваново» передана в правоохранительные органы. Стоит отметить, что главным акционером банка был американский экс-конгрессмен Чарльз Тейлор, пишет телеканал 360.