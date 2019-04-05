Центробанк отозвал лицензию у банка, главным акционером которого был экс-конгрессмен США

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 11:50
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Клипарт. Разное. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
Банк занимал 294 место в странеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центральный банк России отозвал лицензию банка «Иваново». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ЦБ.

«Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества коммерческий банк „Иваново“», — говорится в сообщении ведомства. Поводом для отзыва лицензии стали «многочисленные нарушения» законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.

Также, по данным ЦБ, банк «систематически занижал величину резервов и завышал стоимость имущества». Таким образом, в «Иваново» пытались скрыть реальное положение дел в кредитной организации. Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, уточняет Nation News.

В регуляторе отметили, что ревизоры ЦБ неоднократно применяли меры к банку «Иваново». В частности, Центробанк «вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».

Сейчас в банке назначена временная администрация. Информация о нарушениях законодательства сотрудниками «Иваново» передана в правоохранительные органы. Стоит отметить, что главным акционером банка был американский экс-конгрессмен Чарльз Тейлор, пишет телеканал 360.

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