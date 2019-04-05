Порошенко проверился на наркотики и алкоголь

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики, как того ранее потребовал его соперник по дебатам — кандидат на пост главы страны Владимир Зеленский.
Действующий глава страны сдал на анализы кровь, мочу и волосы, передает Газета.ру. В то время как Владимир Зеленский сдал только анализ крови. Главный врач наркологической клиники заявил, что быстрый тест не выявил у Порошенко в организме психоактивных веществ. Результаты тестов будут готовы через два часа, но вот анализ волос займет около трех недель. Президент отметил, что обнародует только данные по содержанию алкоголя и наркотиков в крови, другие показатели раскрываться не будут.
Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что перед сдачей анализов Порошенко возможно сделают полную чистку организма, после которой тесты не покажут, что в крови есть алкоголь. Также политолог уверен, что оба кандидата в президенты не употребляют наркотики, передает «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» сообщало, что победивший в первом туре выборов президента Украины комик Владимир Зеленский 5 апреля сдал анализы на употребление наркотиков и алкоголя. Шоумен пообещал опубликовать результаты тестов через три дня. Если анализы обоих кандидатов не выявят алкоголь и наркотики в их организмах, Порошенко и Зеленский объявят дату дебатов. Предварительно штаб Зеленского предложил провести дискуссию 19 апреля, за два дня до второго тура президентских выборов.