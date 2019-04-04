ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Второй тур выборов пройдет 21 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала на своем официальном сайте окончательные результаты выборов президента страны, которые прошли 31 марта. Лидером в первом туре стал шоумен Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 30,24% граждан.

На втором месте оказался действующий глава государства Петр Порошенко, которого выбрали 15,95% украинцев. Оба кандидата в президенты вышли во второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. Тройку замкнула лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,4% голосов и народный депутат Юрий Бойко, собравший 11,67% избирателей. Также в пятерку лидеров вошел бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко, за которого проголосовали 6,91% украинцев. Всего в первом туре приняли участие 39 кандидатов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Украине официально объявлено о проведении второго тура выборов президента. Центральная избирательная комиссия ЦИК подтвердила, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре более 50 процентов голосов.