СМИ: российские банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры

Часть банкоматов в России перестала принимать пятитысячные купюры. Сбой в работе заметили у банкоматов Сбербанка и МКБ (Московского кредитного банка).
«Сбербанк ограничил прием купюр номиналом 5000 рублей в части банкоматов», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление сотрудников колл-центра кредитной организации. Проблемы с пятитысячными купюрами начались еще 31 марта. Издание утверждает, что причиной поломки стали действия мошенников, которые «накормили банкоматы фальшивками».
Однако позже в Сбербанке эту информацию опровергли. «Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены», — рассказали ТАСС в кредитной организации. В банке подчеркнули, что постоянно повышают уровень безопасности банкоматов и защиты денежных средств.