Корабли ВМФ России провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с полигона.
На видео катера Черноморского флота «Р-60» и «Ивановец» стреляют ракетами «Москит». Как отмечает телеканал, они поразили две мишени, имитирующие корабли противника. Снаряды пролетели до цели 55 километров. Морской полигон, где проходили стрельбы, для гражданского судоходства был закрыт, уточняет RT.
«Москит» — сверхзвуковая крылатая ракета. Она способна поражать надводные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн, пишет «Федеральное агентство новостей». Дальность стрельбы — до 250 километров, добавляет телеканал 360.