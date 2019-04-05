Курганский депутат пожаловался, что местные чиновники мешают восстанавливать храмы

Александр Ильтяков разозлился на чрезмерное рвение чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков возмутился тем, что выполненные с его помощью работы по восстановлению храма в Частоозерском районе Курганской области признали незаконными. Он заявил, что местные чиновники, курирующие памятники архитектуры, больше заинтересованы вставлять палки в колеса, чем помогать меценатам.

Конфликт возник после того, как Ильтякову пришло письмо за подписью начальника управления охраны объектов культурного наследия курганского правительства Сергея Севостьянова, в котором говорится, что депутат не имел права проводить работы на памятнике регионального значения в селе Долгом без согласованных проектных документов. «Мы своими силами собрали деньги, нашли мастеров, нанимать подрядчиков было бы очень дорого. Только на материалы мы потратили 15 млн рублей», — рассказал Ильтяков. «Такая мне благодарность прилетела — штраф, и я должен разрушить все, что было сделано. Только храм я разрушать не буду!» — возмутился Ильтяков.

Так храм в Частоозерском районе выглядел до ремонта Фото предоставлено Александром Ильтяковым

Депутат отметил, что в области около 130 разрушенных храмов, которые считаются памятниками регионального значения. «У человека есть посыл к доброму, вы ему дайте документы с экспертизами, не мешайте, а помогайте», — высказал свое мнение депутат. В качестве примера он привел еще один случай — когда меценаты решили восстановить храм в селе Рычково Кетовского района. Однако сразу после начала работ настоятель попытался закрыть храм, ссылаясь на предписание того же управления охраны объектов культурного наследия. «Люди готовы 33 миллиона рублей вложить, попутно они делают проект, но на согласование уйдет три месяца. Если мы будем ждать, то мы не успеем закончить ремонт к сентябрю», — объясняет депутат. Александр Ильтяков рассказал, что после его вмешательства курганский митрополит Иосиф распорядился не мешать восстановлению храма.

Так церковь выглядит сейчас Фото предоставлено Александром Ильтяковым

В то же время, по мнению Ильтякова, чиновники не проявляли такого рвения, когда подрядчик из Чебоксаров ООО «Дизайн» выиграл подряд на ремонт на федеральные средства церкви в селе Карачельском Шумихинского района. По мнению депутата, стоимость контракта в результате торгов была занижена, по этой причине добросовестные подрядчики отказались от работ. В итоге уже через год церковь начала вновь разрушаться. «Почему тут чиновники не следили так внимательно за работами?» — возмущается депутат.

«Управление действует исключительно в рамках закона», — кратко заявил Сергей Севостьянов. Он отказался комментировать обвинения депутата Ильтякова.