Акцию «Зарядка со звездой» с участием экс-биатлониста Антона Шипулина 7 апреля посетит министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов, сообщила «URA.RU» координатор фонда «Дадобро» на Урале Надежда Захарова. Она отметила, что штаб Шипулина также пригласил на мероприятие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: «Но четкого ответа, будет ли он, еще нет».
Источники «URA.RU» в свердловской власти отмечают, что со среды, 3 апреля, Куйвашев находится с рабочей поездкой в Москве. Успеет ли политик вернуться в Екатеринбург в воскресенье, пока неизвестно.
Акция «Зарядка со звездой» пройдет одновременно в 17 регионах России 7 апреля. В рамках события профессиональные спортсмены и телезвезды встретятся с ребятами из детских домов, коррекционных школ и реабилитационных центров.
Антон Шипулин проведет тренировку для трудных подростков, находящихся в социально-реабилитационном центре Октябрьского района Екатеринбурга. Там живут дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей, и из неблагополучных семей.
Антон Шипулин собирается участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Ранее «URA.RU» писало, что КПРФ и «Справедливая Россия» намерены выдвинуть против спортсмена кандидатов, обладающих многомиллиардным состоянием и высочайшим рейтингом в пределах всей страны.