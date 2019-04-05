04 апреля 2019

Шипулин добавляет статуса своей новой акции. Была надежда на губернатора, но помогает министр

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 12:40
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Акция 1000 дней до ЧМ-2018. Екатеринбург, куйвашев евгений, шипулин антон
Неизвестно, успеет ли Куйвашев на зарядку с ШипулинымФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Акцию «Зарядка со звездой» с участием экс-биатлониста Антона Шипулина 7 апреля посетит министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов, сообщила «URA.RU» координатор фонда «Дадобро» на Урале Надежда Захарова. Она отметила, что штаб Шипулина также пригласил на мероприятие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: «Но четкого ответа, будет ли он, еще нет».

Источники «URA.RU» в свердловской власти отмечают, что со среды, 3 апреля, Куйвашев находится с рабочей поездкой в Москве. Успеет ли политик вернуться в Екатеринбург в воскресенье, пока неизвестно.

Акция «Зарядка со звездой» пройдет одновременно в 17 регионах России 7 апреля. В рамках события профессиональные спортсмены и телезвезды встретятся с ребятами из детских домов, коррекционных школ и реабилитационных центров.

Антон Шипулин проведет тренировку для трудных подростков, находящихся в социально-реабилитационном центре Октябрьского района Екатеринбурга. Там живут дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей, и из неблагополучных семей.

Антон Шипулин собирается участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Ранее «URA.RU» писало, что КПРФ и «Справедливая Россия» намерены выдвинуть против спортсмена кандидатов, обладающих многомиллиардным состоянием и высочайшим рейтингом в пределах всей страны.

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