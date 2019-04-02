Два олигарха выступили против олимпийца Шипулина в Госдуме

Выборы для олимпийского чемпиона становятся все сложнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Оппозиционные партии решили не отдавать единороссам без боя мандат депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу. КПРФ и «Справедливая Россия» намерены выдвинуть для участия в дополнительных выборах кандидатов, обладающих многомиллиардным состоянием и высочайшим рейтингом в пределах всей страны. В связи с этим штаб будущего кандидата от «ЕР» Антона Шипулина срочно пересматривает концепцию своей кампании.

Как сообщили «URA.RU» несколько источников в «Справедливой России», эта партия намерена сделать ставку на бизнесмена Константина Малофеева. Он — миллиардер, основатель группы Marshall Capital Partners, специализирующейся на прямых инвестициях. Но более всего Малофеев известен как православный благотворитель с длинным списком регалий — председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала Царьград ТВ, учредитель фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства.

Будущий свердловский депутат хорошо знаком жителям ДНР

Помимо этого в открытых источниках Константин Малофеев упоминается как один из спонсоров ополченцев, принимавших участие в военных действиях в Донбассе. Факт получения помощи ополченцами со стороны бизнесмена подтвердил «URA.RU» бывший народный губернатор Донецка, а ныне член парламента Донецкой народной республики Павел Губарев.

«Я знаю об этом не напрямую, а от людей, которые получали от него помощь на Украине и в Крыму. Если такие люди идут в российскую власть, это — хорошая тенденция. Это значит, что в российской политический системе происходят сдвиги в лучшую сторону», — уверен Губераев.

Федеральное руководство КПРФ, в свою очередь, изучает вопрос о возможности выдвижения в Серовском округе экс-кандидата на пост президента РФ, бизнесмена Павла Грудинина. Будучи до этого практически неизвестным россиянам политиком он в 2018 году получил на выборах главы государства второе место, набрав 11,8% голосов.

Как сообщил «URA.RU» секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, просьбы о выдвижении Грудинина в Серовском округе действительно поступают от свердловских коммунистов. Из опрошенных нами свердловских коммунистов никто не смог эти просьбы подтвердить, в том числе первый секретарь обкома Александр Ивачев, отказавшийся от комментариев.

«В сентябре 2019 года довыборы в Госдуму проходят по трем округам, — сказал Афонин. — В Нижегородской области у нас уже определен кандидат. В Хабаровском крае и Свердловской области переговоры продолжаются. Наша задача — выиграть в двух из трех территорий. Не исключаю, что в Свердловской области действительно будет выдвинут Павел Грудинин. Но так как окончательного решения не принято, изучаются и другие фамилии».

Год назад на Урале была развернута широкая агитация за Павла Грудинина, канидата в президенты РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее ЦИК РФ отказался передавать Грудинину мандат, освободившийся после смерти депутата от КПРФ Жореса Алферова. Источник в компартии не исключил, что решение Центризбиркома будет оспариваться в судах.

В «Единой России» готовы к противостоянию с опасными соперниками. Куратор довыборов в Серовском округе, депутат Госдумы Максим Иванов заверил корреспондента «URA.RU», что свердловские единороссы внимательно отслеживают ход переговоров о выдвижении кандидатов от других партий. «Мы уважаем всех кандидатов — и статусных, и не статусных. Но вне зависимости от их фамилий, мы будем работать на победу и уверены в нашей победе». — заявил Иванов. Депутат пояснил, что в случае необходимости партийный избирательный штаб скорректирует план предстоящей кампании.

В тоже время, эксперты не разделяют оптимизм единороссов. «Антон Шипулин выиграет эти выборы только в условиях отсутствия реальной конкуренции… Любой кандидат, штаб которого предложит избирателям продуманную, сильную идеологическую платформу, и обладающий серьезными финансовыми ресурсами, в состоянии победить Шипулина. И Грудинин с Малафеевым вполне могут стать такими кандидатами», — пояснил «URA.RU» уральский политтехнолог Александр Пирогов.

Пирогов уверен, что Грудинин и Малафеев не будут выдвигаться совместно в Серовском округе — после всех согласований в борьбу за свободный мандат в Свердловской области вступит только один из них.

Получить комментарий у представителей «Справедливой России» не удалось.