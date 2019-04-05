Воспитанники зауральского детдома, где дети увлекаются АУЕ, осуждены за серию краж из магазинов

Двое воспитанников Кипельского детского дома, расположенного в Юргамышском районе Курганской области, осуждены за неоднократные кражи продуктов и алкоголя из местных магазинов. Они помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской прокуратуры. Ранее сообщалось, что подростки в этом учреждении увлекаются культурой АУЕ («арестантский уклад един»).
На момент совершения преступлений воспитанникам детдома было 12 и 13 лет. Суд установил, что с января 2018 года по февраль 2019 года они совершали кражи из магазинов «Пятерочка», «Агрофирма Боровская», «Метрополис», «Агроторг». Общий ущерб от их действий превысил 20 тысяч рублей. «Подростки, понимая, что являются лицами, не достригшими возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, умышленно совершали преступные деяния», — считают в прокуратуре.
«С учетом характера и тяжести преступных деяний суд направил подростков в учреждение закрытого типа на 2 и 3 года соответственно», — заявили в надзорном органе. Решения суда вступили в законную силу.
Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о правонарушениях, совершаемых воспитанниками Кипельского детдома. Местные жители рассказывали агентству, что подростки нередко совершают кражи из магазинов, но чаще всего эти случаи стараются «замять». В конце прошлого года троих воспитанников детдома приговорили к лишению свободы за нападение на сотрудников полиции. Участившиеся случаи беспорядков в детдомах связывают с увлечением подростков радикальными течениями, в том числе АУЕ.