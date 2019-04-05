Экономить на дорогах Прикамья станут больше Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

К 2022 году расходы на дороги Пермского края сократят почти на треть, следует из постановления правительства региона. Региональные власти будут экономить, в частности, на строительстве и реконструкции дорог, а также на проектировании и развитии транспортного комплекса в целом.

В целом на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» в этом году планируют потратить 19 млрд 825 млн рублей. К 2022 году эта цифра должна сократиться на треть, до 14 млрд 270 млн рублей. Такая информация содержится в подписанном постановлении правительства региона № 234-п от 3 апреля 2019 года (копия имеется в распоряжении редакции).

На строительство объектов автодорожной отрасли тоже с каждым годом будет выделяться все меньше денег. Если в 2019 году на эти цели заложено 6347 млн рублей, то на следующий уже 6173 млн рублей, на 2021-й — 5361 млн рублей, а на 2022 год — 4691 млн рублей.

В 2019 году на «Развитие транспортного комплекса Пермского края» выделяют 1183 млн рублей, в 2020 и 2021 — по 848 млн рублей, а в 2022 году эта цифра уменьшается до 498 млн рублей. Такая же ситуация и с проектированием дорог «общего пользования местного значения», финансирование сокращается больше чем на миллиард, с 4771 млн рублей в 2019 году до 3671 млн рублей в 2022 году.

Получить объяснение почему с каждым годом идет сокращение финансирования в министерстве транспорта Пермского края не удалось. На телефонные звонки корреспондента «URA.RU» пресс-секретарь министра Марина Мальцева не ответила.