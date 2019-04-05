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На Ямале дорожники откачали воду с затопленной дороги и слили ее на соседнюю улицу. ВИДЕО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 13:18
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Дороги города весной. Сургут, лужи, весна, ручеек, тает снег, грязная вода
Специалисты объяснили свои действия тем, что вода «там итак уйдет»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) сотрудники предприятия «НадымГорАвтодор» откачивали воду с проезжей части одной улицы, чтобы отправить ее (воду) на другую улицу. Видеокадрами работы дорожников с корреспондентами «URA.RU» поделился местный житель Андрей Воронин.

«Увидел шлаг, из которого льется жижа, возле въезда в автосервис. Прошел вдоль шланга и дошел до человека, который контролировал помпу. Я не специалист в области ведения дорожного хозяйства, но, по-моему, переливание грязной воды из одной лужи в другую, это совсем не то, за что обязаны платить налогоплательщики», — отметил мужчина. Он уточнил, что один из сотрудников предприятия объяснил работу тем, что «там вода итак уйдет».

В беседе с корреспондентом «URA.RU» сотрудники «НадымГорАвтодора» сообщили, что не будут комментировать видеозапись, размещенную в социальных сетях. Представители предприятия отметили, что пользователь врет и бросили трубку без объяснения.

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