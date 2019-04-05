Многочисленные нарушения требований безопасности были допущены в ходе работ на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. Именно они могли стать причиной гибели рабочего. Об этом, на условиях анонимности сообщил источник «URA.RU».
В беседе с корреспондентом «URA.RU» инсайдер сообщил, что рабочий мог погибнуть из-за грубейших нарушений техники безопасности. «Дюкер (напорный участок трубопровода, — прим. ред.) длиной около 300 метров, с двух сторон к нему приварены заглушки. Накачали в него давление 120 атмосфер. Одна заглушка оторвалась, начал выходить воздух, как сопло у ракеты, и эта махина полетела, снося все на своем пути. Походу движения она и убила изолировщика», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что качество сварки заглушек предварительно должны были оценить в лаборатории, но итогового заключения не было. Несмотря на это была команда поднимать давление.
«При испытании нарушили все что можно, инструкции нет, разрешения нет, ответственного нет, наряда нет, люди из опасной зоны не выведены. Сейчас это уже задним числом оформляют», — утверждает источник.
Работы на месторождении выполняла компания «НОВА». Как-либо комментировать происшествие там отказались. Проверкой гибели рабочего занимается окружной Следственный комитет.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что на Северо-Русском месторождении погиб рабочий. Изначально сообщалось, что мужчину убило сорвавшимся бетонным пригрузом.