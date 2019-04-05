Глава ГИБДД Москвы после смертельного ДТП с «Гелендвагеном» объявил об уходе

Начальник столичной госавтоинспекции Виктор Коваленко сообщил личному составу о своей отставке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Коваленко на встрече с личным составом сообщил об уходе и поблагодарил всех за совместную работу», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что указ об освобождении от должности главы ГИБДД Москвы подписывает президент России.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Коваленко подал в отставку по собственному желанию. До настоящего момента он находился в отпуске.
Отставку 53-летнего генерал-майора полиции связывают с ДТП на Можайском шоссе в Москве. Авария произошла в ночь на 25 марта. «Гелендваген», которым управлял уроженец Чечни Муслим Джамбеков, врезался в «Ниву». Находившиеся в отечественном автомобили женщина с ребенком погибли. Виновник ДТП скрылся с места преступления, напоминает «Национальная служба новостей». После аварии Коваленко был предупрежден о неполном служебном соответствии.