Глава ГИБДД Москвы после смертельного ДТП с «Гелендвагеном» объявил об уходе

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 13:46
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Резонансная авария стала причиной перестановок в ГИБДД столицыФото: Matt Czarnocki, Flickr.com © URA.RU

Начальник столичной госавтоинспекции Виктор Коваленко сообщил личному составу о своей отставке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Коваленко на встрече с личным составом сообщил об уходе и поблагодарил всех за совместную работу», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что указ об освобождении от должности главы ГИБДД Москвы подписывает президент России.

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Ранее «URA.RU» сообщало, что Коваленко подал в отставку по собственному желанию. До настоящего момента он находился в отпуске.

Отставку 53-летнего генерал-майора полиции связывают с ДТП на Можайском шоссе в Москве. Авария произошла в ночь на 25 марта. «Гелендваген», которым управлял уроженец Чечни Муслим Джамбеков, врезался в «Ниву». Находившиеся в отечественном автомобили женщина с ребенком погибли. Виновник ДТП скрылся с места преступления, напоминает «Национальная служба новостей». После аварии Коваленко был предупрежден о неполном служебном соответствии.

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