Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку после смертельного ДТП на «Гелендвагене»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 17:59
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Виктор Коваленко покинет свой пост уже 3 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Свой пост Коваленко покинет 3 апреля.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с участием «Гелендвагена». «Это [отставка Коваленко — прим. ред.] не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком». — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Уточняется, что сейчас Виктор Коваленко находится в отпуске.

ДТП на Можайском шоссе произошло в ночь на 25 марта, напоминает «Национальная служба новостей». «Гелендваген» на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой ехала семья из Смоленска. В результате аварии погибли мать с 14-летней дочерью. Глава семейства серьёзно пострадал.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров публично обратился к водителю «Гелендвагена» Муслиму Джамбекову. Политик приказал виновнику аварии, являющемуся уроженцем Чечни, незамедлительно явиться в правоохранительные органы. После этого Джамбеков сдался полиции.

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