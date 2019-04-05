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В Прикамье забыли про пермяка из списка Forbes. О нем не написали в СМИ

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 14:12
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Михаил Постников попал в список «Форбс»Фото: Форбс

Основатель и директор по маркетингу themarket Михаил Постников оказался в списке Forbes. Имя 24-летнего пермяка значится в списке самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Мода и дизайн». «URA.RU» уже писало, что журнал Esquire включил Постникова в список новых «апостолов».

Помимо Постникова, в списке есть еще один пермяк — сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев. Про него написали многие пермские СМИ, но о другом перспективном земляке почему-то «забыли».

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, говорит, что информационный вакуум вокруг Постникова обусловлен якобы конфликтом его отца Олега Постникова с краевыми властями. Постников-старший до марта 2019 года возглавлял региональное отделение ЛДПР, но потом неожиданно оставил свой пост.

Список из ста номинантов уже опубликован на сайте Forbes. В июле будет составлен рейтинг из 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Российский Forbes составляет рейтинг в 10 категориях — это предприниматели, спорт и киберспорт, наука и технологии, музыка и кино, новые медиа и другие. Победители должны подходить под следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на всероссийском или глобальном уровне.

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