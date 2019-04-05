На Урале психически больной устроил резню: двое раненых

В городе Полевском Свердловской области мужчина с ножом набросился на людей. Пострадали женщина и ее сын, оба находятся в больнице в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Уже известно, что нападавший стоит на учете у психиатра.
Незнакомца в медицинской маске заметила на улице пожилая местная жительница. Женщина успела забежать в подъезд, позвонила в первую попавшуюся квартиру, и попросила не открывать дверь подозрительному человеку. Тем не менее 79-летняя соседка не восприняла слова всерьез: когда неизвестный начал ломиться в квартиру, открыла дверь. Мужчина набросился на нее с ножом и нанес множественные удары. После этого он напал на ее 56-летнего сына.
«Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний рецидивист Сергей по кличке Кефир. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.