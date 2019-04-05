Одну из центральных улиц Кургана вновь закроют на месяц

Улицу Куйбышева в Кургане перекрывают несколько раз в год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Движение автомобилей на одном из участков улицы Куйбышева будет закрыто на месяц с 9 апреля. Постановление об этом подписано администрацией Кургана, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«С 9.00 9 апреля до 21.00 8 мая будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева на участке от улицы Бурова-Петрова до улицы Блюхера. Здесь бригады „Водного Союза“ будут устранять аварийную ситуацию на самотечном коллекторе», — уточнили в ресурсоснабжающей организации. Для проведения работ отключать холодную воду в близлежащих домах не планируется, так как специалисты установят перекачивающие насосы, которые будут поддерживать функционирование самотечного коллектора на период ремонта.

В «Водном Союзе» отмечают, что канализационные сети на улице Куйбышева полностью изношены, поэтому аварии здесь возникают по нескольку раз в год. В силу возможностей специалисты компании стараются контролировать состояние коллектора и своевременно ремонтировать, но для окончательного решения проблемы необходима его перекладка. «В бюджете компании финансовых средств на проведение этих дорогостоящих мероприятий нет», —заявил главный инженер компании Владимир Шаляпин. В целом в Кургане изношено 76% водопроводных и 95% канализационных сетей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с начала года улица Куйбышева уже закрывалась на месяц на участке между улицами Савельева и Бурова-Петрова. В 2018 году эту улицу также приходилось неоднократно перекрывать в разных участках.