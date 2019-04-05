Власти Ямала выделили 120 млн рублей на льготные поездки на курорты

Льготой смогут воспользоваться многодетные семьи для покупки билетов на курорты Фото: pixabay.com

Многодетные семьи Ямала смогут получить льготные авиабилеты при полетах на места отдыха для несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время первой встречи с журналистами в Салехарде.

«Это принципиально новый механизм поддержки — льготный проезд для детей из состава многодетных семей. Нами определена максимальная стоимость билета — 2,5 тысячи рублей. То есть льгота будет распространяться на билеты до места отдыха и обратно. Делается это для облегчения вывоза детей [на отдых] в многодетных семьях», — отметил Артюхов. Глава региона уточнил, что если кто-то уже купил билет без льготы, сможет его обменять или получить разницу в цене. В автоматическом режиме покупка билетов по льготным ценам начнет действовать в апреле. Всего по данному механизму поддержки будет выделено около 120 млн рублей для 15 тысяч детей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в регионе была введена льгота для специалистов бюджетных сфер. В частности, окружное правительство будет выделять врачам, учителям, работникам культуры и спорта по 40% от расчетной стоимости квартиры для покупки жилья в новостройках.