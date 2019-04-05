В Челябинске заблокирован контракт конкурентов «Южуралмоста» на 700 млн рублей

Ремонты должны начаться, когда потеплеет и высохнут дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское УФАС приостановило заключение контракта на ремонт дорог между мэрией Челябинска и фирмой «ЯКК» на сумму 687 млн рублей. Поводом стала жалоба представителей фирмы на действия заказчика — Управление дорожного хозяйства администрации города. Разбирать спор будут на заседании комиссии антимонопольного органа 8 апреля.

Как сообщало агентство, ранее ФАС обвинила экс-главу региона Бориса Дубровского в причастности к картельному сговору регионального министерства дорожного хозяйства и «Южуралмоста». Результатом, по мнению ведомства, стала фактическая монополизация компанией дорожных контрактов на миллиарды рублей. После этого аукцион на ремонт дорог в областном центре с начальной стоимостью 827 млн рублей выиграла Торгово-промышленная компания «ЯКК» — она предложила выполнить работы за 687 млн рублей, а «Южуралмост» заявил цену в 703 млн рублей.

Однако чиновники и предполагаемый исполнитель не сошлись в том, какой материал использовать в ходе работ. «Заказчик настаивает на использовании ЩМА-20 (щебеночно-мастичный асфальтобетон — ред.) и ссылается на указание данного материала в аукционной документации. ООО ТПК „ЯКК“ полагает, что в документации содержится противоречие — требование применить материал ЩМА-20 и ссылка на нормативный акт, который не предусматривает его применение», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФАС.

«В этом году конкурсы уже состоялись, сейчас завершается контрактация. Те результаты, на которые я обратил внимание: две организации в основном выигрывают конкурсы», — заметил 4 апреля на пресс-конференции новый глава области Алексей Текслер. По его словам, в преддверии дорожного сезона он не считает правильным пересматривать итоги аукционов, но приемка работ будет проходить особенно жестко.