На медкомиссии психиатр признал годным к службе малоподвижного инвалида Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области житель поселка Верхние Серги, 19-летний Максим С. с инвалидностью первой группы был признан годным к службе в армии. Ошибку врача призывнику и его родителям предложили исправлять самим.

В редакцию «URA.RU» обратилась Елена С. и рассказала, что в прошлом году, когда ее сыну Максиму исполнилось 18 лет, его вызвали в военкомат для получения приписного свидетельства. Военкомат находится в городе Ревда, и сама поездка для парня, которому трудно передвигаться, стала испытанием. Максим прошел медкомиссию, врачи подтвердили инвалидность и признали его негодным к службе. Прошел год, и инвалид получил повестку: «явиться в военкомат для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу».

«Выяснилось, что по неизвестным причинам год назад на медосмотре психиатр написал, что сын годен к службе. В больнице Нижних Серег, чьи врачи работали в медкомиссии, никак не объясняют, что они натворили. Теперь, чтобы исправить эту ошибку, они отправляют нас в Первоуральск, где Максиму надо пройти обследование у психиатров. Это издевательство, для Максима все эти поездки очень сложны физически. После этого нам самим следует ехать с результатами обследования в военкомат в Ревду», — рассказала Елена.

Максим имеет бессрочную инвалидность Фото: «URA.RU»

Корреспондент «URA.RU» обратился в Нижнесергинскую ЦГБ. «Молодого человека не надо везти в Первоуральск. Его мать неправильно поняла. Она может съездить туда сама, и ей оформят документы, что сын не годен к службе», — заявила «URA.RU» главврач ЦГБ Нижних Серег Елена Баранникова.

Позже главврач Баранникова сама перезвонила в редакцию и добавила, что сейчас в их больнице работает медкомиссия: «Маме этого мальчика никуда ехать не надо. Во всем разобрались, и врач подписал акт о списании на месте, больше молодого человека не будут беспокоить. Врач уже позвонил маме и сообщил ей об этом». Однако уже после этого Елена опровергла слова главврача. «Неправда. Мне никто не звонил, так что доказательств того, что она говорит правду и сына оставят в покое, у меня пока нет», — сказал мама Максима.