Путин узнал о том, что у трети россиян нет денег на обувь. Реакция Кремля

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 16:05
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Кажется, в информационном сериале о покупке россиянами обуви можно поставить точкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин ознакомился с данными Росстата о том, что у трети россиян нет денег на покупку обуви. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Были и раньше такие изыскания, — сообщил Песков. — Но я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев [по которым проводилось исследование], почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется». Пресс-секретарь президента добавил, что не склонялся бы к рассмотрению этого исследования с прикладной точки зрения.

Ранее Росстат представлял данные, сколько обуви могут позволить себе российские семьи. Выяснилось, что по сравнению с 2016 годом возможность ежегодно покупать по две пары обуви каждому члену семьи появилась у 63,8% домохозяйств (50,3% в 2016 году).

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