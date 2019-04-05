Андрея Потапова избрали мэром Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской городской думы проголосовали за кандидатов на пост главы города. Андрей Потапов возглавит город на предстоящие пять лет. Однако из 21 депутатов, присутствующих на заседании, один голосовать оказался, передает корреспондент «URA.RU».

Свои программы кроме Андрея Потапова представили бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин и пенсионер МВД Владимир Теняков. После того, как все они были заслушаны, депутат от КПРФ Яков Сидоров отказался голосовать за главу города, заявив, что представленные программы всех четырех кандидатов одинаковые. «Пусть наши депутаты примут решение и в дальнейшем несут за него ответственность», — заявил он. В итоге за Потапова проголосовали все 20 депутатов, которые участвовали в церемонии.

Пост главы города оказался вакантным в начале марта после отставки Сергея Руденко. Временно его обязанности исполнял вице-спикер городской думы Игорь Прозоров.