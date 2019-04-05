04 апреля 2019

На Урале школьница провалилась в канализационный люк. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 17:27
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Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, канализационный люк
Прокуратура потребовала, чтобы МУП «Водоканал Камышлов» проверило все люки в городеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Камышловская межрайонная прокуратура начала проверку после травмирования восьмиклассницы, упавшей в канализационный колодец. Он не был закрыт специальной крышкой, и никакого ограждения вокруг него не установили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ученица восьмого класса одной из школ Камышлова провалилась в люк, когда гуляла с подругами. С их помощью ей удалось выбраться из колодца, и после этого школьницу доставили в центральную районную больницу. Врачи обнаружили у нее ушиб правого предплечья, а после оказания первой помощи отпустили домой.

«Канализационный колодец находится на обслуживании МУП „Водоканал Камышлов“, на момент происшествия был закрыт досками и колесом, специальной крышкой не оборудован», — отметили в прокуратуре. Там также добавили, что «Водоканал Камышлов» с 2015 года находится в стадии банкротства.

Прокуратура потребовала от конкурсного управляющего муниципального предприятия установить на люк крышку, а также проверить и все остальные колодцы в Камышлове. Не исключено, что сторона пострадавшей школьницы предъявит камышловскому «Водоканалу» иск о возмещении морального и материального вреда.

Фото: Андрей Анохин
Фото: Андрей Анохин

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