За границей поддержали запрет Москвы на транзит украинских товаров

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 17:28
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Фемида, фемида, статуэтка
ВТО решила дело в пользу РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина проиграла третий спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО). Международный регулятор отказался признавать незаконным запрет Москвы на транзит украинских товаров, передает «Европейская правда».

«Украина проиграла спор с Россией во Всемирной торговой организации», — пишет издание. В своем решении эксперты заняли позицию российских властей и посчитали справедливым запрет на провоз товаров из-за политического кризиса на Украине.

Международный регулятор вердикт еще не обнародовал, отмечает RT. О своем решении он официально сообщит в ближайшее время, уточняет агентство Nation News.

Украина в 2014 году более чем в три с лишним раза повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России и установила для них пятилетний срок действия. Тогда ВТО также встала на сторону российских властей и удовлетворила ее жалобу. Через четыре года международные эксперты отклонили обращения Украины с требованием заблокировать России импорт вагонов и железнодорожного оборудования.

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