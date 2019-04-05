За границей поддержали запрет Москвы на транзит украинских товаров

Украина проиграла третий спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО). Международный регулятор отказался признавать незаконным запрет Москвы на транзит украинских товаров, передает «Европейская правда».
«Украина проиграла спор с Россией во Всемирной торговой организации», — пишет издание. В своем решении эксперты заняли позицию российских властей и посчитали справедливым запрет на провоз товаров из-за политического кризиса на Украине.
Международный регулятор вердикт еще не обнародовал, отмечает RT. О своем решении он официально сообщит в ближайшее время, уточняет агентство Nation News.
Украина в 2014 году более чем в три с лишним раза повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России и установила для них пятилетний срок действия. Тогда ВТО также встала на сторону российских властей и удовлетворила ее жалобу. Через четыре года международные эксперты отклонили обращения Украины с требованием заблокировать России импорт вагонов и железнодорожного оборудования.