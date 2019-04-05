В ХМАО ушел с поста директор культурного центра, на которого работники жаловались губернатору

В Нефтеюганске Александр Зуев ушел с поста директора муниципального культурно-досугового комплекса. Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник в городской администрации.
«Александр Зуев написал заявление по собственному желанию, поскольку после всей череды скандалов так и не смог наладить отношения с коллективом», — заявил инсайдер. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что работники КДК требовали отставки руководства учреждения. Несколько писем, подписанных сотрудниками, ушло как в администрацию Нефтеюганска, так и в адрес губернатора Югры. В обращениях говорилось, что руководство КДК фактически саботирует работу местных творческих коллективов — на праздники приглашают артистов из соседних городов, а работникам учреждений культуры не выплачивают премии и надбавки. «Мы рады, что эта история для нас всех закончена», — прокомментировал корреспонденту «URA.RU» один из сотрудников учреждения.
Решение о новом директоре культурно-досугового комплекса должен принимать председатель комитета культуры и туризма администрации Нефтеюганска Людмила Ташкевич. Однако и к ее работе у надзорных органов есть претензии. На увольнении чиновницы настаивает нефтеюганская межрайонная прокуратура после проверки деятельности комитета. Людмила Ташкевич уже несколько недель продолжает находиться на больничном. Ранее глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сообщал «URA.RU», что примет окончательное решение по кадровому вопросу после того, как чиновница выйдет на работу.