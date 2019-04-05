Семейная пара из Тюмени случайно выбросила несколько миллионов рублей в мусорный контейнер. Пропажу удалось обнаружить на мусоросортировочном заводе областного центра. Для этого тюменцам пришлось перерыть 12 тонн мусора.
Как сообщает портал «Нашгород», деньги тюменцы выручили на продаже квартиры матери. Они положили их в пакет на кухне, который перепутали с мусорным. Новость вызвала широкий отклик в соцсетях. «Еще один аргумент в пользу раздельного сбора мусора», — написал один из пользователей «ВКонтакте». «Да деньги они так отмыли», — пошутил другой. «От таких проблем мне помогает ипотека», — отметили в комментариях.