04 апреля 2019

Драку со стрельбой устроили у предприятия, куда приезжал Текслер

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 18:29
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Рокеры. Челябинск., драка
Драка со стрельбой произошла у челябинского предприятия «Втор-Ком»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Драку со стрельбой устроила группа мужчин около челябинского завода «Втор-Ком», куда 3 апреля приезжал врио губернатора Алексей Текслер. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняют силовики. Очевидцы говорят, что на место приезжала скорая помощь, передает корреспондент «URA.RU».

Руководитель пресс-службы управления МВД по Челябинску Светлана Калмыкова рассказала, что из скорой помощи поступило сообщение о причинении мужчине телесных повреждений по Свердловскому тракту, 34. «По этому факту проводится проверка», — добавила силовик.

В руководстве предприятия добавили, что инцидент произошел не на его территории. «О произошедшем нам ничего не известно. Наши охранники ничего не видели», — заверили на «Втор-Коме».

Врио губернатора Алексей Текслер 3 апреля посетил предприятие по переработке отходов «Втор-Ком». На нем глава региона объявил о программе по раздельному сбору мусора в Челябинской области.

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