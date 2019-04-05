Драку со стрельбой устроили у предприятия, куда приезжал Текслер

Драку со стрельбой устроила группа мужчин около челябинского завода «Втор-Ком», куда 3 апреля приезжал врио губернатора Алексей Текслер. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняют силовики. Очевидцы говорят, что на место приезжала скорая помощь, передает корреспондент «URA.RU».
Руководитель пресс-службы управления МВД по Челябинску Светлана Калмыкова рассказала, что из скорой помощи поступило сообщение о причинении мужчине телесных повреждений по Свердловскому тракту, 34. «По этому факту проводится проверка», — добавила силовик.
В руководстве предприятия добавили, что инцидент произошел не на его территории. «О произошедшем нам ничего не известно. Наши охранники ничего не видели», — заверили на «Втор-Коме».
Врио губернатора Алексей Текслер 3 апреля посетил предприятие по переработке отходов «Втор-Ком». На нем глава региона объявил о программе по раздельному сбору мусора в Челябинской области.