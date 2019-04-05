Финал всероссийского конкурса «Управляй» пройдет в мае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал полуфинал всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». Из более чем сотни участников, представляющих Уральский федеральный округ, в финал пройдут 15 человек. Он запланирован на конец мая.

На площадке «Точка кипения» в Екатеринбурге собрались студенты из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Они получили самые высокие баллы на отборочном этапе. «Каждый из вас нацелен на результат, и пусть не только победа, но и участие в этом конкурсе станет для вас значимым результатом — социальным лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной самореализации», — обратился к участникам полуфинала кубка руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Оценивают лидерские компетенции студентов представители крупных федеральных и региональных компаний, а также органов власти уральского региона. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что кубок «Управляй!» — это студенческая версия проекта «Лидеры России». «Я уверен, что большинство из наших ребят, которые прошли в полуфинал, будут замечены нашими компаниями, предприятиями, где найдут свое призвание и определят свою профессиональную траекторию», — сказал министр.

Победители кубка «Управляй!» войдут в российскую сборную для участия во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, а также получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Помимо этого их могут пригласить на стажировку или работу в крупные компании.

Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участники кубка — студенты со всей России в возрасте от 18 до 25 лет, а также те, кто получил высшее или среднее профессиональное образование не более трех лет назад.