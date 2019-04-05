Строители главной спортивный арены Ямала задолжали миллионы рабочим

Субподрядчик строительства главной арены Ямала (ООО «Мавекс») не получил часть денег по контракту за свои работы. Подробности конфликта с генеральным подрядчиком (ООО «Магнум») сообщил гендиректор «Мавекса» Евгений Иванищев.
«Мы заливали плиту, основание, на которое будут крепиться все металлические конструкции. Сумма контракта за работы была больше 200 млн рублей. Но они заплатили только частично. Должны еще около 20 миллионов с учетом расторжения договора и всех взаиморасчетов», — заявил «URA.RU» Иванищев. Он отметил, что генподрядчик «Магнум» отказался платить деньги из-за якобы обнаруженных недостатков при сдаче работ. Несмотря на недочеты, «Магнум» уже возводит металлические основы будущей арены на свайном фундаменте, который они сделали. Свои претензии гендиректор «Мавекса» собирается направить прокурору Салехарда. В нем он попросит проверить, как осуществляется контроль за строительством.
Оперативный комментарий от компании генерального подрядчика получить не удалось. Был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее «URA.RU» сообщало, что строительство уникального спорткомплекса началось летом 2016 года. Под крышей «Ямал-арены» разместятся олимпийский бассейн, несколько крупных спортивных площадок для соревнований, в том числе два ледовых катка. Будущий спорткомплекс расположится на проспекте Молодежи, возле гостиницы «Юрибей», сейчас там находится большая стройплощадка.