Мэрия Екатеринбурга заплатит 161 млн рублей за реконструкцию «Зеленой рощи»

В парке будет создана новая спортивная инфраструктура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга 5 апреля объявила конкурс на благоустройство парка «Зеленая роща». Согласно документации закупки, победитель аукциона получит на выполнение работ 161,4 млн рублей.

Победитель конкурса будет определен 26 апреля. Подрядчику необходимо будет выполнить целый комплекс работ, например, заменить покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и площадок так, чтобы на них не скапливались вода, грязь и пыль.

Также в парке будут посажены новые деревья и обрезаны старые, будут обновлены газоны (они должны состоять из многолетних трав высотой не менее 8-10 сантиметров). Еще строители заменят освещение и создадут площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, обновят беговые дорожки. «Окончание работ: не позднее 25 октября 2020 года», — говорится в документах.

Проект благоустройства «Зеленой рощи» был выбран в октябре 2018 года в рамках конкурса «Малые архитектурные формы — 2018». Его победителем стало творческое объединение AM-ARCHITECT из Санкт-Петербурга. Архитекторы предложили установить в парке большой павильон с покрытием, защищающим детские площадки от солнца и дождя, деревянные игровые домики с подсветкой и многоуровневые лавочки.