В Абхазии ввели смертную казнь

Приговаривать к казни будут за незаконный оборот наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Абхазии ввели смертную казнь за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах. Новая мера наказания вступит в силу с 1 января 2020 года.

Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны внесли депутаты Народного собрания Абхазии, пишет агентство Nation News. Теперь за незаконный ввоз и вывоз наркотиков в крупных размерах в республике будут наказывать смертной казнью или пожизненным сроком.

Автор законопроекта депутат Дмитрий Дбара заявил, что Абхазия «подошла к последней черте, когда наркотики заполонили страну», передает портал VSE42.Ru. По его словам, это и стало главной причиной для введения таких строгих наказаний.