Зеленский опубликовал результаты своих анализов. СКРИН

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 20:22
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Образцы крови Зеленского отправят в ИспаниюФото: Владимир Андреев © URA.RU

В крови комика и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не нашли следов алкоголя и наркотиков. Результаты анализов шоумен опубликовал на своей странице в Facebook.

«Весна пришла, и мы сделали это вместе», — написал Зеленский в подписи к сканам результатов. В документах указано, что кровь шоумена проверяли несколько раз. Для максимальной прозрачности специалисты решили отправить проанализированные образцы в лабораторию в Испании, уточняет RT.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты 3 апреля. Условием публичного спора шоумен назвал прохождение анализов на наличие в крови алкоголя и наркотиков, напоминает агентство Nation News. Оппоненты должны встретиться на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Конечная стоимость мероприятия оценивается в один миллион долларов.

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