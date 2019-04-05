Образцы крови Зеленского отправят в Испанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В крови комика и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не нашли следов алкоголя и наркотиков. Результаты анализов шоумен опубликовал на своей странице в Facebook.

«Весна пришла, и мы сделали это вместе», — написал Зеленский в подписи к сканам результатов. В документах указано, что кровь шоумена проверяли несколько раз. Для максимальной прозрачности специалисты решили отправить проанализированные образцы в лабораторию в Испании, уточняет RT.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты 3 апреля. Условием публичного спора шоумен назвал прохождение анализов на наличие в крови алкоголя и наркотиков, напоминает агентство Nation News. Оппоненты должны встретиться на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Конечная стоимость мероприятия оценивается в один миллион долларов.