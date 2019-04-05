КРСУ оплачивала создание имиджа области во внешнем мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация развития Среднего Урала перестанет работать с инвестициями и рассказывать о Свердловской области. Компания, которую в 2010 году создавали для «формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона», планирует сосредоточиться на корпоративном сегменте и инфраструктурных проектах. Эту информацию «URA.RU» неофициально подтвердили в правительстве региона.

«Раньше, когда Свердловскую область надо было представлять на каких-либо выставках, деньги шли через КРСУ. Стенды, раздатка — компания была заточена на продвижения региона и рекламу его инвестиционного потенциала. С появлением Агентства [по привлечению] инвестиций (создано в декабре 2018 года, 19 марта его руководителем назначен бывший замминистра инвестиций и развития Александр Породнов) эти полномочия от КРСУ ушли. Теперь корпорация будет выпускать облигации и аккумулировать деньги на инфраструктурные проекты», — объяснил суть изменений член свердловского правительства, пожелавший сохранить инкогнито.

Его коллега объясняет схему проще, проводя аналогию с ГУП «Монетно-щебеночный завод» (МЩЗ), который последние семь лет стал основным владельцем медиаактивов области. В январе 2012 года МЩЗ купил «Четвертый канал», а в марте 2019-го — «Студию 41», в ближайшее время на баланс предприятия могут встать «АТН» и «10 канал». «КРСУ станет „кошельком“ для больших строек, которые область реализовывает силами крупнейших ФПГ. Конгресс-холл, ВИЗ Правобережный в Екатеринбурге, развитие в области, где промгруппы представлены и где ТОСЭРы — везде будут строить», — объяснил чиновник.

Первый шаг к своей трансформации КРСУ сделала месяц назад, распустив переставший быть хоть сколько-то нужным отдел маркетинга и общественных связей. Его руководитель Сергей Васильев теперь работает в МВЦ «Екатеринбург Экспо», а его заместитель Татьяна Белик — в управляющей компании туркластера «Гора Белая».

Получить пояснения в областном правительстве о причинах такого разделения корпорации и агентства не удалось.