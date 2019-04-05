Полковник-миллиардер Захарченко попросил завести дело на прокуроров

По мнению Захарченко, высокопоставленные прокуроры нарушили презумпцию невиновности фото: wikipedia.org

новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Бывший замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, полковник Дмитрий Захарченко подал заявление в Следственный комитет. Он просит наказать заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и ведомственного генерала Сергея Бочкарева за клевету.

«Мы просим возбудить дело о клевете в отношении Гриня и Бочкарева, которые указали в письменной форме и высказали в суде в отношении полковника Захарченко заведомую ложь о его причастности к коррупционной деятельности и получению доходов», — цитирует ТАСС адвоката полковника Виктора Емельянова. Также защитник подчеркнул, что оба прокурора нарушили презумпцию невиновности, поскольку обвинили его до решения суда.

Полковника обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Его задержали три года назад и при обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей. Позже стало известно, что на швейцарских счетах, связанных с полковником, хранится еще 300 млн евро. 5 апреля Никулинский суд Москвы изъял у родственников Захарченко 460 млн рублей, напоминает телеканал 360.