Силовикам хотят дать контроль над банковскими операциями россиян

Госорганы получат право замораживать банковские операции Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Росфинмониторинг предложил наделить себя, МВД, ФСБ правом контролировать операции по банковским счетам россиян, а именно — без суда приостанавливать на срок до 10 дней «подозрительные» переводы.

Как предполагает инициатива, такое право госорганы будут применять к банковским операциям, в отношении которых имеются сведения о финансировании терроризма или оборота наркотиков. Решение о приостановке перемещения денег будет приниматься руководителями федеральных органов власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг).

Также, как пишет РИА «Новости», в документе отмечается, что приостановка операций будет применяться только «в не терпящих отлагательства случаях». Сведения о «подозрительных» переводах должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».