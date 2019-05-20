Дмитрий Артюхов останется без пресс-секретаря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Ямала

Пресс-секретарь губернатора ЯНАО Илья Дерюшев в скором времени покинет правительство. По данным источника «URA.RU», он займет одну из руководящих должностей в ОГТРК «Ямал-Регион». Какую именно, собеседник агентства пока затруднился сказать.

«ОГТРК требует усиления, поэтому губернатор Дмитрий Артюхов решил отправить туда своего пресс-секретаря, — пояснил инсайдер. — По всему округу идет благоустройство, беспрецедентные средства выделены на строительство и ремонт дорог, создается социальная инфраструктура. Эти темы требуют не только грамотной подачи со стороны пресс-службы, но и качественной, творческой отработки журналистами».

По его словам, кадровые перестановки случатся летом: Дерюшев в скором времени уйдет в отпуск с последующим увольнением, а после этого приступит к работе в окружном медиахолдинге. Источник уточнил, что искать замену Дерюшеву в правительстве не будут. Ставку планируют оставить вакантной.

До перехода в правительство округа Дерюшев уже работал на канале «Ямал-Регион». Он был специальным корреспондентом, автором телевизионных проектов, затем стал начальником дирекции информационной политики.

Получить официальный комментарий в пресс-службе главы региона не удалось. Сам Дерюшев отказался обсуждать эту тему.